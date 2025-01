Prima Giornata Nazionale Antiracket: Avellino si mobilita contro il racket e l’usura

Il 14 gennaio 2025, la città di Avellino ospiterà un evento di grande rilevanza per celebrare la Prima Giornata Nazionale Antiracket. Organizzato da SoS Impresa – Rete per la Legalità, l’incontro si terrà alle ore 19:00 presso il Circolo della Stampa di Avellino e avrà come tema principale “Da Libero Grassi alla realtà odierna dell’Irpinia: il racket delle aste, l’usura ed il sovraindebitamento”.

Questa giornata rappresenta un momento cruciale per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della lotta contro il racket, l’usura e altre forme di criminalità organizzata, promuovendo al contempo una cultura basata sulla legalità e sulla solidarietà.

I protagonisti dell’evento

Durante la serata interverranno:

Domenico Capossela , Presidente di SoS Impresa Avellino

, Presidente di SoS Impresa Avellino Francesco Pugliese , Avvocato penalista

, Avvocato penalista Vinicio Marchetti , Giornalista

, Giornalista Responsabile Caritas Avellino

Gli ospiti porteranno le loro esperienze e riflessioni, affrontando le sfide che la comunità deve superare per contrastare il fenomeno del racket e dell’usura, fenomeni che continuano a minacciare il tessuto economico e sociale del territorio irpino.

Un omaggio a Libero Grassi e alla lotta per la legalità

La data del 10 gennaio, al centro della proposta di legge per istituire ufficialmente la Giornata Nazionale Antiracket, ricorda la lettera aperta che Libero Grassi indirizzò al Giornale di Sicilia nel 1991, in cui rifiutò pubblicamente di pagare il pizzo. Il gesto coraggioso di Grassi ha segnato l’inizio di un movimento nazionale contro il racket e continua a ispirare la lotta per una società libera dalla criminalità organizzata.

Il racket delle aste e il processo “Aste OK”

Uno dei temi centrali dell’incontro sarà il fenomeno del racket delle aste, una forma insidiosa di criminalità che ha colpito profondamente l’Irpinia. Sarà anche affrontato il noto processo “Aste OK”, nel quale il Tribunale di Avellino ha stabilito che il clan coinvolto nelle aste operava come entità autonoma, distinta dal Nuovo Clan Partenio.

Un appello alla coesione sociale

SoS Impresa Avellino sottolinea che la lotta al racket è una battaglia collettiva che richiede coraggio individuale e responsabilità condivisa. Solo attraverso la collaborazione tra cittadini, istituzioni e associazioni sarà possibile costruire una società più giusta e libera.

L’incontro del 14 gennaio rappresenta un’occasione unica per confrontarsi, informarsi e unirsi nel comune impegno contro il racket e l’usura. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a contribuire a rafforzare la cultura della legalità.