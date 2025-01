Il Nola travolge il Micri: tris vincente e secondo posto in classifica

Un Nola dominante supera con un netto 3-0 il Micri, consolidando il secondo posto in classifica e alimentando le ambizioni stagionali. Dopo le celebrazioni per il Centenario e l’impegno di Coppa, la squadra di mister Karel Zeman dimostra ancora una volta la sua solidità e capacità offensiva, nonostante un ampio turnover in vista del delicato scontro diretto contro il Forio.

La partita: dominio bianconero

Il copione si delinea fin dai primi minuti, con un Nola padrone del campo e determinato a chiudere rapidamente i conti. La prima rete arriva al 13’, quando Mancini offre un assist perfetto a Filosa, che stoppa e insacca con precisione. Passano appena due minuti e Lepre firma il raddoppio su calcio di punizione dai 20 metri, siglando così il suo primo gol in bianconero.

Il Nola non si accontenta e al 19’ trova il terzo gol con Melillo, bravo a superare un difensore in area e a battere Iodice con un sinistro potente.

Nel secondo tempo, pur gestendo il vantaggio, i bianconeri continuano a creare occasioni. Mancini e Melillo sfiorano il gol in più di un’occasione, mentre Liccardi, entrato nella ripresa, si rende pericoloso con una spettacolare girata al 73’. Il risultato non cambia, ma la prestazione rimane convincente.

Le dichiarazioni post-gara

Mister Karel Zeman, pur soddisfatto del risultato, ha sottolineato alcuni aspetti da migliorare:

“Oggi abbiamo modificato qualcosa rispetto alla formazione di base, ma mi aspettavo di più, soprattutto nel secondo tempo. Non possiamo permetterci cali, sia per le richieste della società sia per il lavoro che svolgiamo ogni settimana. Siamo secondi, ma dobbiamo continuare a crescere, già a partire dallo scontro diretto di mercoledì.”

Anche Ilario Lepre, autore del secondo gol, ha espresso soddisfazione per il momento positivo della squadra:

“L’importante era continuare la striscia positiva dopo la vittoria in Coppa. Abbiamo un obiettivo importante in campionato e io sono qui per dare il massimo. Voglio fare ancora gli auguri al Nola per il Centenario, è un onore far parte di questa società storica.”

Tabellino

Reti: Filosa 13’ (N), Lepre 15’ (N), Melillo 19’ (N).

Nola 1925: Guadagno, Avolio, Mansi, Vitolo, Pagano (61′ Papa), Castagna, Biason (76′ Cavallini), Melillo, Mancini (61′ Cozzolino), Lepre (61′ Liccardi), Filosa (73′ Masecchia).

A disposizione: Moccia, Pepe, De Luca, Varsi.

Allenatore: Karel Zeman.

Micri: Iodice, Bosco, Coppola (80′ Palladino), Bove (68′ Varriale), Di Noia (87′ Bocchetti), Mori, Benincasa, Ferro C. (73′ Casella), Ferro A., Di Giacomo (80′ Auriemma), Potenza.

A disposizione: Frungillo, Norcia, Esposito, Panico.

Allenatore: Pasquale D’Inverno.

Arbitro: Matrone di Torre del Greco (assistenti: D’Afiero di Frattamaggiore e Pesce di Salerno).

Ammoniti: Mancini (Nola); Bosco, Di Noia, Potenza, Ferro A., Ferro C., Varriale (Micri).

Con questa vittoria, il Nola si prepara al prossimo cruciale impegno contro il Forio, con il secondo posto in classifica saldamente nelle proprie mani e un entusiasmo che cresce gara dopo gara.