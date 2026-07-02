Sirignano in lutto per Carmine Spirito: proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali

L’intera comunità di Sirignano si prepara a dare l’ultimo saluto a Carmine Spirito, il concittadino tragicamente scomparso in seguito al grave incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 25 giugno a Comiziano.

In vista delle esequie, in programma venerdì 3 luglio alle ore 15 presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, interpretando il profondo sentimento di cordoglio che ha attraversato il paese sin dal giorno della tragedia.

La morte di Carmine Spirito ha profondamente colpito non solo i familiari e gli amici, ma l’intera comunità sirignanese. L’uomo perse la vita a seguito di un drammatico incidente sul lavoro verificatosi a Comiziano, una tragedia che ha suscitato commozione anche nei comuni del comprensorio.

Con l’ordinanza sindacale è stato disposto che, per l’intera giornata di venerdì 3 luglio, venga osservato il lutto cittadino. Le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta, mentre tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente programmate saranno sospese.

L’Amministrazione comunale ha inoltre invitato i titolari delle attività commerciali ad abbassare le serrande dalle ore 15 fino al termine della cerimonia funebre, quale segno di partecipazione al dolore della famiglia e di rispetto per la memoria del concittadino scomparso.

Il provvedimento sarà trasmesso alla Prefettura di Avellino, alle Forze dell’Ordine e pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune per garantirne la massima diffusione.

La proclamazione del lutto cittadino rappresenta il gesto con cui Sirignano si stringe attorno ai familiari di Carmine Spirito, condividendo il dolore per una perdita che ha lasciato un segno profondo nell’intera comunità e riportando l’attenzione sul delicato tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.