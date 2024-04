Sirignano – Earth day nella villa Comunale

L’ amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Colucci, in stretta collaborazione con la Comunità montana Vallo di Lauro– Partenio, ha organizzato per stamattina la “Earth Day” in piazza Aniello Colucci.

La Giornata internazionale della Terra è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1970.

Un momento significativo dell’ “Earth day locale” è stata la piantumazione nella Villa Comunale di piantine fornite dalla Comunità montana Vallo di Lauro– Partenio. L’ assessore Giovanni Belloisi ha tenuto un breve discorso sull’importanza dell’ evento. I discenti dell’ I.C. A. Manzoni, plesso R. Finelli, hanno partecipato alla manifestazione, accompagnati dai docenti. Gli studenti hanno gridato slogans, declamato poesie ed esposto cartelloni realizzati per la tematica (Alessandro Siniscalchi).