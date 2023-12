Salvatore Alaia: un fine anno con una notizia strabiliante ad Avellino due centri per l’autismo

Dopo i continui ed estenuanti diverbi tra l”Asl e il Comune di Avellino sulla gestione del Centro Autistico di contrada Valle, finalmente si è deciso di interrompere i relativi rapporti e mettere la parola fine alla vicenda. Infatti l”Azienda Sanitaria Locale con propria delibera ha deciso di stanziare 1miliardo e 500 milioni di euro per creare un centro per l”autismo presso l’ex ospedale di Avellino (Maffucci) mentre ,dall’altra parte,il comune di Avellino in collaborazione con l’università di Salerno ha deciso di creare un polo specialistico presso la relativa struttura di via Serroni per affrontare dal punto di vista scientifico lo spettro dell’autismo con relativi servizi collegati. Di sicuro, dichiara l”ex sindaco di Sperone il dott. Salvatore Alaia, una buona notizia, grazie anche all’impegno del prefetto di Avellino che tanto si è speso per la vicenda, promuovendo vari tavoli istituzionali per sollecitare le parti in campo a passare dalle parole ai fatti, senza dimenticare il ruolo delle associazioni che tanto si sono battute per far sentire la propria voce.