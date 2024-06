SIRIGNANO. Alessandra D’Avanzo, 21 anni, vince il prestigioso premio NAVFAC come Junior civile dell’anno.

Giovanissima, intraprendente, brillante e determinata, Alessandra D’Avanzo, conquista il prestigioso premio NAVFAC (Naval Facilities Engineering Systems Command Europe Africa Central) come Junior civile dell’anno. A soli 21 anni Alessandra comincia a lavorare presso la Navy con sede a Capodichino costruendo passo dopo passo un’eccezionale carriera, fino a giungere al culmine nell’aprile 2024 quando risulta destinataria del premio NAVFAC per le sue abilità finanziarie, per aver reso straordinarie prestazioni come analista di gestione finanziaria nei lavori pubblici (PWD) Napoli da gennaio 2023 a dicembre 2023. Dopo la promozione alla sua attuale posizione nel maggio 2023, ha continuato a elaborare ingenti pagamenti di utenze, ha gestito brillantemente la formazione professionale di un nuovo dipendente e ha ottemperato in maniera eccelsa a tutti i suoi impegnativi compiti ottenendo un riconoscimento internazionale che non veniva conferito nella sede di Napoli da oltre 40 anni. La sua impeccabile dedizione, il suo costante impegno e gli inevitabili sacrifici le hanno permesso di mantenere sempre altissima la qualità del servizio, distinguendosi chiaramente e riempiendo di orgoglio la famiglia e gli amici. La mamma Lucia, il papà Mario, il fratello, il fidanzato e gli amici tutti con immensa stima e indescrivibile gioia le augurano di raggiungere le più alte vette del successo accompagnandola sempre in questa luminosa strada che le si prospetta dinanzi.