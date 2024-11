Saviano si prepara a celebrare la festa dell’Immacolata Concezione

La Parrocchia Immacolata di Saviano si appresta a vivere con grande fervore la solennità dedicata all’Immacolata Concezione, patrona della comunità. Il programma dei festeggiamenti, annunciato dal nuovo parroco Don Giovanni Napolitano, prevede una serie di eventi religiosi e momenti di riflessione spirituale che coinvolgeranno i fedeli dal 29 novembre fino all’8 dicembre 2024.

“Per me è motivo di grande gioia celebrare questa festa per la prima volta con voi come vostro parroco”, ha dichiarato Don Giovanni Napolitano, sottolineando l’importanza di questo momento per la comunità parrocchiale e il suo personale coinvolgimento emotivo.

Il programma della Novena dell’Immacolata

Il solenne novenario prenderà il via venerdì 29 novembre e culminerà domenica 8 dicembre, giornata dedicata alla Solennità dell’Immacolata Concezione. Il programma prevede celebrazioni eucaristiche, momenti di preghiera comunitaria, lodi mattutine e attività di catechesi rivolte a bambini, giovani e adulti. Non mancheranno, inoltre, momenti di adorazione e iniziative animate dai vari gruppi parrocchiali.

Tra gli appuntamenti principali, si segnala la presenza di autorevoli sacerdoti e rappresentanti della Diocesi di Nola, che guideranno le celebrazioni in diverse giornate. Saranno coinvolti gruppi di Azione Cattolica, il coro MEV (Martiri della Evangelizzazione) e altre realtà ecclesiali locali, che contribuiranno ad arricchire il clima di preghiera e partecipazione.

La giornata della Solennità

La domenica 8 dicembre, giorno della Solennità dell’Immacolata Concezione, avrà luogo il momento clou dei festeggiamenti. Le celebrazioni inizieranno con il tradizionale esame di coscienza per i ragazzi dell’Azione Cattolica, seguito dalle Sante Messe solenni del mattino. Nel pomeriggio, si terrà la processione per le strade del paese, occasione per tutta la comunità di rendere omaggio alla patrona. Il parroco ha rivolto un invito speciale agli abitanti delle strade interessate dal corteo, incoraggiandoli ad addobbare le proprie abitazioni per accogliere il passaggio della venerata effigie.

Una festa di fede e comunità

La celebrazione dell’Immacolata Concezione rappresenta un momento fondamentale per la comunità di Saviano, un’opportunità per rafforzare il senso di appartenenza e rinnovare la fede. Don Giovanni Napolitano ha espresso il desiderio che questa festa diventi un’occasione per tutti i fedeli di riscoprire il valore della devozione mariana e della vita comunitaria, ringraziando tutti coloro che si stanno impegnando nell’organizzazione degli eventi.

“Affidiamoci a Maria, nostra madre e patrona, per guidarci in questo cammino di fede e di crescita spirituale. Vi aspetto numerosi per vivere insieme questi giorni di grazia e di festa”, ha concluso il parroco.