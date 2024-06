SANT’Oggi. Venerdì 6 giugno la chiesa celebra san Norberto di Xanten, san Marcellin Champagnat e san Gerardo dei Tintori

Oggi 6 giugno la chiesa celebranacque a Xanten (Germania) nel 1080 circa, in una famiglia benestante imparentata con l’imperatore, Norberto da giovane ama gli agi, le comodità e non disdegna gli elogi e ogni forma di vanità. Malgrado ciò abbraccia la carriera ecclesiastica nell’età dell’adolescenza. Ricevette gli ordini minori e fatto canonico della collegiata della chiesa di San Vittore a Xanten, probabilmente più per dargli una posizione ufficiale durante le cerimonie, che per le sue reali capacità pastorali. Fu ordinato suddiacono ma non mostrò alcun desiderio di diventare prete. A 25 anni Norberto diventa cappellano al servizio dell’arcivescovo della città di Colonia, e quando aveva circa 30 anni declina la promozione a vescovo offertagli dal re Enrico V. Il momento che designa la piena conversione di Norberto risale al 1115. Durante un viaggio a cavallo, Norberto si ritrova ad affrontare una improvvisa tempesta e a causa di un fulmine violento cade dal suo cavallo. Miracolosamente resta illeso e questo lo fa riflettere molto e lo porta a meditare sulla sua vita. Non può non ascoltare il richiamo forte di Dio e prende una decisione definitiva che sconvolge completamente la sua vita. Norberto tornò a Xanten dove prese a trascorrere il tempo in preghiera digiunando e facendo una revisione della vita passata. Consigliato dall’abate Cenone fece un ritiro nell’abbazia di San Benedetto di Seiberg (Colonia), preparandosi all’ordinazione sacerdotale, e nel 1115 l’arcivescovo di Colonia, Federico, lo ordinò nello stesso giorno diacono e prete. Abbandona le vesti nobili ed eleganti di un tempo e, indossando tuniche poverissime, inizia la sua opera di predicatore. Grazie all’aiuto del vescovo della comunità francese di Laon, Norberto può dedicarsi alla sua missione di evangelizzatore nella vicina cittadina di Prémontré (Francia), dove fondò l’Ordine dei Canonici regolari Premostratensi. Qui è subito accettato dalla gente del luogo e molti giovani non solo approvano il suo modo di vivere ma cominciano a seguirne l’esempio. Norberto si batte energicamente per la pace tra i popoli e non si risparmia quando deve spiegare agli scettici che la presenza del corpo di Gesù Cristo nell’ostia servita durante l’Eucarestia è reale. Questo è il motivo per cui il santo viene spesso rappresentato mentre stringe tra le mani “l’ostensorio”. Nel 1126 Norberto viene nominato, da papa Onorio II, arcivescovo della città tedesca di Magdeburgo e, grazie al suo impegno, contribuisce ad un lento e graduale rinnovamento della chiesa. Nel 1133, dopo una vita spesa a favore dei poveri e dei bisognosi, la salute di Norberto comincia ad essere cagionevole. L’anno successivo, dopo aver concluso l’ennesima “missione di pace” in territorio italiano, si ammala e muore a Magdeburgo. Morì il 6 giugno 1134, a 49 anni; patrono delle partorienti.