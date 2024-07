SANT’Oggi. Lunedì 1 luglio la chiesa celebra il Preziosissimo Sangue di Gesù, sant’Aronne, santa Ester regina di Persia e …

1 luglio: sant’Oliver Plunkett, nacque a Loughcrew (Irlanda) il 1 novembre 1629, da una famiglia benestante di proprietari terrieri. Studiò privatamente presso un cugino cistercense, Patrizio Plunkett, abate di Santa Maria, a Dublino, poi vescovo di Ardagh e di Meath. Qui incontrò padre Pier Francesco Scarampi, della Confederazione dell’Oratorio di San Filippo Neri. Scarampi tornò a Roma, nel 1647, e Oliver lo seguì per studiare in vista del sacerdozio. Ricevette l’ordinazione sacerdotale nella cappella del Collegio Urbaniano di Propaganda Fide nel 1654. Dopo l’ordinazione dimorò per tre anni presso i cappellani di San Girolamo della Carità. Nel frattempo si laureò in diritto all’Università della Sapienza. Nel 1657 ricevette l’incarico di conferenziere in teologia e apologetica al Collegio De Propaganda Fide; fu nominato anche consultore della Sacra Congregazione dell’Indice. Conservò il suo posto al De Propaganda Fide finché fu nominato arcivescovo di Armagh e primate di Irlanda nel 1669; sembra che tale nomina sia stata il risultato dell’intervento personale di papa Clemente IX. Il suo arrivo, nel 1670, coincise con un periodo di relativa calma per la Chiesa in Irlanda. Mancavano i sacerdoti e molti di quelli che erano stati ordinati non erano istruiti adeguatamente; molte migliaia di persone non avevano ricevuto la confermazione; da molto tempo esisteva un conflitto tra il clero secolare e religioso e tra differenti ordini di frati; inoltre l’autorità di alcuni vescovi era messa in dubbio. Nel 1670 tenne diversi sinodi diocesani, organizzò un convegno episcopale a Dublino, amministrò la confermazione a circa diecimila persone, indisse un sinodo provinciale, visitò sei diocesi, e aprì alcune scuole a Drogheda, affidandone la gestione ai gesuiti. Nel 1673, il parlamento inglese obbligò Carlo II ad adottare una politica più rigorosa contro i cattolici, perciò furono pubblicati alcuni editti in Irlanda, che bandivano i vescovi e tutti i religiosi. A Natale, i vescovi erano già tornati a nascondersi e le scuole di Drogheda erano state chiuse. La situazione rimase invariata per circa sette mesi, ma anche quando cessò il pericolo immediato, la libertà d’azione non fu più come prima. Dalla metà del 1675 in poi, sembra che si sia nascosto presso alcuni parenti e abbia tentato di nuovo di portare ordine nella Chiesa d’Irlanda. Nel 1678 la persecuzione anticattolica si inasprì dopo la scoperta di una “congiura papale”, inventata in Inghilterra da Titus Oates, le false rivelazioni provocarono nuove persecuzioni. L’arcivescovo fu arrestato e processato a Dundalk nel 1679, imprigionato a Dublino e poi deportato nella prigione di Newgate a Londra, dove l’anno dopo fu di nuovo processato. I testimoni dell’accusa erano un gruppo di frati e sacerdoti apostati, con alcuni criminali comuni, che sostennero, di fronte alla corte soddisfatta, l’esistenza in Irlanda di un complotto per far infiltrare i francesi; di conseguenza il coinvolgimento di Olivier, capo dei cattolici irlandesi, sembrava molto probabile, anche se non si poteva esibire nessuna prova a sostegno. Fu riconosciuto colpevole di tradimento, condannato a morte per alto tradimento; l’esecuzione avvenne in modo orribile, fu impiccato eviscerato e squartato. Morì il 1 luglio 1681.