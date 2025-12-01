SANT’Oggi. Lunedì 1 dicembre si celebra sant’Eligio di Noyon e beato Charles Eugène de Foucauld 

1 dicembre: beato Charles Eugène de Foucauld (in religione fratel Charles di Gesù), nacque il 15 settembre 1858 a Strasburgo (Francia), da una famiglia nobile e molto cristiana. Nel 1864, all’età di 6 anni, perse entrambi i genitori e fu affidato, insieme alla sorella Maria, al nonno materno. Nel 1876, entrò all’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr a Parigi, dove conduce vita da gran signore, si veste in modo ricercato, organizza una festa dopo l’altra. Due anni dopo, alla morte del nonno, ricevette un’ingente eredità che dilapidò in poco tempo. Nel 1880 si trasferì in Algeria. Si distinse per le sue buone qualità di soldato, ma lasciò l’esercito per dedicarsi a spedizioni geografiche in Marocco avendo come guida il rabbino Mardochée Aby Serour e studiò l’arabo e l’ebraico. Nel 1886, ritornò in Francia, pur essendo stato battezzato, Charles non aveva mai vissuto una vera e propria vita di fede, sentì il bisogno di conoscere meglio la religione cattolica. Iniziò, così, un cammino spirituale che, agli inizi del 1889, lo portò in Palestina, a Nazareth. Rimase affascinato da quella realtà e comprese di essere chiamato a vivere come “viveva la Santa Famiglia”. Dopo esser tornato in patria decise di farsi monaco trappista. Abbandona i suoi beni ed entrò nella trappa Notre Dame des Neiges in Ardèche. Il 26 gennaio 1890, l’abate lo accetta con il nome di fra Alberico. Dopo sei mesi però richiese di ritirarsi in una trappa più povera in Siria, ad Akbes. Stese, in questo periodo, un primo progetto di congregazione religiosa e chiese di essere dispensato dai voti. Nell’ottobre del 1896 venne mandato a Roma per studiare. Eppure, fin dal gennaio 1897, il Priore generale gli dà la facoltà di lasciare la Trappa e di seguire la chiamata di Dio. Fra Charles di Gesù, è il nome che ormai assumerà, torna a Nazareth, dove lavorò come domestico delle monache Clarisse abitando in una capanna del loro giardino. Restò a Nazareth tre anni, visitando anche le zone circostanti come Taybeh, e decise di divenire sacerdote. Tornato in Francia nel 1901, venne ordinato prete a Viviers nell’Ardèche. Con l’accordo del vescovo di Viviers, andrà a portare il Vangelo ai popoli del Sahara, che figurano fra i più abbandonati. Iniziò una vita conforme allo “stile di Nazareth”, basata sulla preghiera, sul silenzio, sul lavoro manuale e l’assistenza ai poveri. Definì le linee del suo pensiero e gli statuti dei “Piccoli fratelli del Sacro Cuore”, congregazione religiosa che non riuscì a fondare. A Beni Abbes fondò un eremo, dove accolse i poveri della regione e studiò la lingua dei Tuareg. Viaggiò nel deserto e a Tamanrasset, a sud di Algeri, fondò un eremo. È cosciente di essere il primo sacerdote della storia a risiedere ed a celebrare la santa Messa in questi luoghi. Lo scopo è quello di aprire il cuore dei musulmani offrendo loro il contatto con la civiltà cristiana e con un sacerdote, per permettere, più tardi, la loro evangelizzazione da parte di missionari veri e propri. Esercita nei loro riguardi una carità generosa e disinteressata, parla loro di Dio e insegna loro i precetti della religione cattolica. Charles costruì, intorno all’eremo di Tamanrasset, un fortino per proteggere la popolazione dai predoni, ma diventa il bersaglio dei rivoltosi, che organizzano una spedizione punitiva, si avvicinano senza far rumore al fortino in cui egli risiede, e bussano alla porta che l’eremita socchiude senza sospetto: viene allora afferrato e legato, si aspetta di morire. Sorpresi da due soldati ligi alla Francia, i predoni perdono la calma. Quello che è incaricato di sorvegliare Charles, gli spara a bruciapelo una pallottola nella testa. Charles scivola lentamente lungo il muro e si accascia al suolo: morì il 1 dicembre 1916, vittima del suo zelo d’amore per quei popoli in cui la luce della fede non aveva mai brillato.