ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 1 Dicembre 2025

S. ANSANO

Settimana n. 49

Giorni dall’inizio dell’anno: 335/30

A Roma il sole sorge alle 07:19 e tramonta alle 16:39 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:44 e tramonta alle 16:40 (ora solare)

Luna: 2.47 (tram.) 14.02 (lev.)

Proverbio del giorno:

Per Sant’Ansano, uno sotto e uno in mano.

Aforisma del giorno:

Allora ho pensato: “Anche a me toccherà la sorte dello stolto! Allora perché ho cercato d’esser saggio? Dov’è il vantaggio?”. E ho concluso: “Anche questo è vanità”. Infatti, né del saggio né dello stolto resterà un ricordo duraturo e nei giorni futuri tutto sarà dimenticato. Allo stesso modo muoiono il saggio e lo stolto. (Ecclesiaste)