SANT’Oggi. Giovedì 30 ottobre la chiesa celebra san Marcello di Tangeri, sant’Alfonso Rodriguez e beata Benvenuta Boiani

san Marcello di Tangeri, il martirio di questo martire non è conseguenza di una persecuzione generale, si tratta di un caso isolato di un soldato messo a morte per rifiuto del servizio militare. La storia di questo centurione ci è nota dai verbali di comparizione di Marcello davanti ad autorità diverse (il governatore di Tingitane, Anastasio Fortunato, il vicario dei prefetti del pretorio, Aurelio, il giudice Agricolano) e dalla lettera di Fortunato ad Agricolano, scritta per spiegare i fatti che riportiamo qui di seguito. Il 21 luglio 298, si celebrava la festa degli "augusti imperatori" in onore dell'imperatore Massimiano, tutti i soldati erano riuniti per sacrificare e banchettare. Il centurione ordinario Marcello si avvicinò al trofeo delle insegne della legione davanti al quale si offriva il sacrificio, gettò a terra il suo cinturone ed il ceppo di vite, simbolo del suo grado, e proclamò: «Io sono un soldato di Gesù Cristo, e smetto di servire i vostri imperatori». Mantenne le sue affermazioni davanti al governatore Fortunato, il quale considerando la gravità del delitto, decise di rimandarlo al suo superiore gerarchico, Aurelio Agricolano di Tangeri. Il 30 ottobre, Marcello confermò: «Non è conveniente che un cristiano che serve Cristo presti il suo servizio nelle milizie di questo mondo». Il verdetto fu immediato: «Marcello, che serviva come centurione ordinario, ha rinunciato pubblicamente al suo giuramento. Ordino che sia decapitato». L'esecuzione ebbe luogo il giorno stesso a Tingis (odierna Tangeri). Morì il 30 ottobre 298 d.C.

30 ottobre, sant’Alfonso Rodriguez, nacque a Segovia (Spagna) il 25 luglio 1532, da una famiglia di mercanti di lana e tessitori di stoffe. Fin da ragazzo era molto applicato allo studio che seguiva con profitto nel collegio della Compagnia di Gesù (gesuiti) di Alcalà. A 23 anni però, in seguito alla morte prematura del padre, Alfonso fu costretto a ritornare in famiglia per dirigere la piccola impresa familiare ereditata dal padre. Gli affari però non andavano bene e non interessavano affatto il giovane Alfonso, che nel frattempo si era sposato e aveva avuto due bambini. A 35 anni tornò a scuola, proseguendo faticosamente gli studi interrotti in gioventù. Nel 1573, a 42 anni, rimasto vedovo ed essendo morti anche i suoi due figli, si presentò come novizio in un convento della Compagnia di Gesù. Venne accolto, ma egli,