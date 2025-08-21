SANT’Oggi. Giovedì 21 agosto la chiesa celebra san Pio X, santa Ciriaca di Roma e beato Ladislas Findysz,

21 agosto: beato Ladislas Findysz, nacque a Krościenko Niżne (Polonia) il 13 dicembre 1907. A20 anni entrò nel Seminario Maggiore di Przemyśl e il 19 giugno 1932 fu ordinato sacerdote. Intraprende la funzione di vicario nelle parrocchie di Borysław, Drohobycz, Strzyżów e Jasło. Nel 1941 riceve la nomina di amministratore della parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Nowy Żmigród. Dopo un anno, il 13 agosto 1942, viene nominato parroco della suddetta parrocchia. Nel 1944, come tutti gli abitanti, viene espulso dai tedeschi. Dopo la guerra il suo servizio si svolge in tempi duri sotto il governo comunista. Da parte dell’autorità ecclesiastica è ritenuto un parroco zelante: riceve le onorificenze dell’Expositorio Canonicali (1946), del Rocchetto e della Manteletta (1957), anno in cui viene nominato vicedecano e, nel 1962, decano del Decanato di Nowy Żmigród. Nel 1963 inizia l’attività pastorale di “opere conciliari di bontà”, spedisce lettere-appelli ai parrocchiani in situazione religiosa e morale irregolare esortandoli e incoraggiandoli a rimettere in ordine la loro vita cristiana. Le autorità comuniste reagiscono a questa azione con grande severità e lo accusano di costringere i fedeli a pratiche e riti religiosi. Il 25 novembre 1963, interrogato della Procuratura di Voivodato a Rzeszów, viene arrestato e condotto nel carcere del Castello di Rzeszów, due mesi dopo effettuò un intervento chirurgico per rimuovere una ghiandola tiroidea. Nel Castello viene sottoposto a maltrattamenti e umiliazioni fisiche, psichiche e spirituali e, il 25 gennaio 1964, viene trasferito nel carcere-ospedale a Cracovia. L’operazione chirurgica per asportare un cancro esofageo fu rinviata e fu lasciato a soffrire prima della sua liberazione il 29 febbraio. Il tumore fu considerato inoperabile e quindi fu costretto a vivere con il dolore fino alla morte alcuni mesi dopo. Il 1 marzo 1964 Ladislas ri