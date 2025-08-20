Irpinia, in arrivo piogge e temporali: l’instabilità durerà fino a sabato

21 agosto 2025. L’Osservatorio di Monte Vergine ha diffuso il bollettino meteorologico serale, segnalando un peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla provincia.

Secondo gli esperti, è in corso una graduale diminuzione della pressione, indice di un cambiamento del tempo che interesserà l’Irpinia nei prossimi giorni.

Per domani, giovedì 21 agosto, sono attese condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nelle ore del mattino e del pomeriggio. Le precipitazioni risulteranno più probabili in corrispondenza delle aree montane. Non mancheranno tuttavia delle schiarite, soprattutto in serata.

Le temperature registreranno una lieve flessione nei valori massimi, mentre i minimi saranno in rialzo nelle zone vallive. I venti soffieranno da sud e successivamente da ovest, con intensità moderata o tesa e possibili rinforzi di burrasca.

L’instabilità, precisa l’Osservatorio, dovrebbe protrarsi almeno fino a sabato, delineando una fase di tempo variabile e localmente perturbato sul territorio irpino.