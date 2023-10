Santa Paolina (Av)- Domenica 22 presentazione della petizione contro il passaggio dell’elettrodotto.

di Andrea Squittieri

Continua ad interessare e a far discutere la vicenda relativa al raddoppio dell’elettrodotto il cui tracciato si imbatte in diversi comuni-Tufo, Santa Paolina e Montefusco-della Valle del Sabato. Gli incontri tra i soggetti coinvolti tenutisi in precedenza non hanno dato esito positivo, inducendo i critici del progetto a ricorrere allo strumento della raccolta firme, la cui presentazione avverrà il 22 ottobre, alle ore 17:30, presso la sala “Ex cinema” del Comune di Santa Paolina. L’ appuntamento sarà introdotto dalla proiezione del corto ambientalista “Nel vento” e accompagnato, in quest’ordine, dagli interventi del vicesindaco di Santa Paolina, Noemi Aurisicchio, della Presidente del Comitato, Maria Panza, nonché del sindaco di Santa Paolina Rino Ricciardelli. Tutti i cittadini residenti o domiciliati, maggiorenni, avranno la possibilità di firmare presso i banchetti appositamente predisposti, presso le Case Comunali oppure rivolgendosi direttamente ai rappresentanti locali del Coordinamento. Le posizioni avanzate da quest’ultimo, che coinvolge cittadini ed enti territoriali, fanno appello ad una presunta incompatibilitá di salute ambientale e al danno di immagine che l’ampliamento dell’elettrodotto arrecherebbe ai territori.