Rubano carro funebre mentre gli addetti prelevano il defunto in casa

Non ha trovato pace neanche dopo la morte: ieri pomeriggio a Monterusciello, frazione di Pozzuoli, è stato rubato il carro funebre che avrebbe dovuto condurre il defunto in chiesa per le esequie. I dipendenti dell’agenzia funebre, entrati in casa per prelevare la salma e trasportarla al funerale previsto per le 15, al loro ritorno non hanno più trovato il carro funebre, parcheggiato solo pochi minuti prima.

Il veicolo è stato ritrovato in serata dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli in via Trepiccioni, una zona tra Licola e Monterusciello. Il carro era danneggiato nella carrozzeria e con i vetri del lunotto posteriore infranti.

Le forze dell’ordine stanno ora esaminando le telecamere di sorveglianza della zona per individuare i responsabili di questo insolito furto. Tra le ipotesi considerate c’è anche quella di un possibile dispetto ai danni dell’agenzia funebre incaricata del servizio.