Roccarainola lancia il Bilancio Partecipativo 2025: 100.000 euro per i progetti dei cittadini

Il Comune di Roccarainola ha avviato l’iniziativa “Decido Anch’Io” nell’ambito del Bilancio Partecipativo 2025, mettendo a disposizione 100.000 euro per realizzare progetti proposti direttamente dai cittadini. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per i residenti di partecipare attivamente alla vita pubblica, presentando idee e proposte per migliorare il territorio.

Chi può partecipare?

Possono prendere parte al progetto tutti i residenti del comune che abbiano compiuto almeno 16 anni, oltre alle associazioni, imprese, enti pubblici e privati, e tutti gli organismi di rappresentanza collettiva con sede legale e operativa nel territorio comunale. L’inclusività dell’iniziativa mira a coinvolgere una vasta gamma di attori sociali, incoraggiando la partecipazione diretta dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

Come partecipare

Le modalità di partecipazione sono illustrate sul sito ufficiale del Comune di Roccarainola, dove i cittadini possono trovare tutte le informazioni necessarie per proporre i propri progetti. L’obiettivo è quello di raccogliere idee che possano essere realizzate con i fondi stanziati, migliorando la qualità della vita della comunità.

Incontro pubblico per illustrare l’iniziativa

Il Comune ha organizzato un incontro pubblico che si terrà il 23 ottobre 2024 alle ore 19:30 presso la sala consiliare, durante il quale il Sindaco Giuseppe Russo e gli amministratori illustreranno il regolamento e le modalità di partecipazione. Sarà un’occasione per chiarire eventuali dubbi e raccogliere suggerimenti dai cittadini, favorendo un dialogo costruttivo tra amministrazione e comunità.

Un passo verso la democrazia partecipativa

“Decido Anch’Io” rappresenta un passo importante verso la democrazia partecipativa, un modello che consente ai cittadini di essere parte attiva nella pianificazione e gestione delle risorse comunali. L’iniziativa permette di costruire un futuro condiviso e di promuovere la collaborazione tra l’amministrazione locale e la cittadinanza.

Con questo progetto, Roccarainola dimostra il suo impegno a favore di un’amministrazione trasparente e inclusiva, dove le idee di chi vive e lavora sul territorio sono fondamentali per lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita.