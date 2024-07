Reti idriche, a Sant’Angelo dei Lombardi incontro tra Sindaci e Alto Calore

Un incontro per fare il punto sullo stato delle reti gestite da Alto Calore e sulla possibilità di utilizzare le sorgenti dell’Alta Irpinia per far fronte alla crisi idrica. La riunione si terrà a Sant’Angelo dei Lombardi, presso il centro Rotary in località Porrara, venerdì 2 agosto alle ore 10:30. Il sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente della Città dell’Alta Irpinia, Rosanna Repole, incontrerà insieme ad altre fasce tricolore dell’Alta Irpinia il presidente di Alto Calore, Antonello Lenzi. “Si tratta di una riunione propositiva – spiega Repole – perché vogliamo mettere sul tavolo delle soluzioni concrete per evitare gli sprechi e ridurre al massimo i disservizi per i cittadini. Le potenzialità del nostro territorio sul fronte idrico possono essere sfruttate meglio per evitare gli stop all’erogazione dell’acqua che stanno caratterizzando questo periodo, ormai da settimane. Naturalmente – aggiunge il sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi – il discorso è molto complesso, va affrontato con consapevolezza e contezza di tempi e risorse economiche a disposizione. Ma un punto sulle soluzioni alternative al rifacimento delle reti idriche non è più rimandabile”