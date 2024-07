Silvana Maria Stanco conquista l’Argento nel Trap a Parigi 2024: Un Trionfo per l’Italia e l’Irpinia

Dopo la delusione di Tokyo tre anni fa, per Silvana Maria Stanco, è finalmente arrivato il pomeriggio di festa a Parigi 2024. La tiratrice italiana ha ottenuto un prestigioso secondo posto nella finale del Trap, aggiudicandosi la medaglia d’argento.

Un sorriso che non è solo suo, ma anche di tutta l’Irpinia. Silvana Maria Stanco, nata e cresciuta a Zurigo, ha radici profonde nel comune di Sturno, in provincia di Avellino, da dove provengono i suoi genitori.

L’argento di Stanco rappresenta una grande soddisfazione per l’Italia, che aggiunge un’altra medaglia al suo palmarès olimpico, e per la comunità irpina, che vede una delle sue figlie brillare sul palcoscenico mondiale. Questa vittoria è la dimostrazione del talento e della determinazione della tiratrice, capace di trasformare la delusione del passato in un trionfo attuale.

La finale del Trap a Parigi 2024 ha visto una competizione agguerrita, ma Silvana Maria Stanco ha saputo mantenere la concentrazione e la calma necessarie per raggiungere il podio, regalando così una gioia immensa a tutti i suoi sostenitori e confermando la sua posizione tra le migliori atlete del mondo nella sua disciplina.

Con questa medaglia d’argento, Silvana Maria Stanco non solo celebra una vittoria personale, ma porta con sé l’orgoglio di Sturno e dell’intera Irpinia, che festeggiano insieme a lei questo storico risultato.