Regione Campania, primo confronto operativo tra Fico e la nuova Giunta

NAPOLI – Avvio all’insegna della concretezza per la nuova fase amministrativa della Regione Campania. Il presidente Roberto Fico ha incontrato a Palazzo Santa Lucia i neo assessori regionali per un primo confronto collegiale, finalizzato a definire metodo e priorità dell’azione di governo nei mesi a venire.

Un incontro interlocutorio ma significativo, che ha segnato l’inizio di un percorso pensato per rendere subito operativa la macchina regionale. Al centro del tavolo, la volontà di lavorare come squadra compatta, rafforzando un progetto politico che, secondo Fico, rappresenta la naturale prosecuzione dell’impegno già assunto dalla coalizione e ora consolidato con la formazione della Giunta.

Le linee guida tracciate dal presidente puntano su alcuni assi strategici: sanità, trasporti, sostegno al tessuto produttivo, tutela ambientale e riduzione delle disuguaglianze sociali. Temi che, nelle intenzioni dell’esecutivo regionale, dovranno essere affrontati con un approccio pragmatico, basato sull’ascolto dei territori e sulla responsabilità istituzionale.

Particolare enfasi è stata posta sul metodo di lavoro, che Fico ha indicato come quotidiano, condiviso e orientato esclusivamente all’interesse collettivo. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini, mantenendo al centro la difesa dei diritti e l’equità sociale.

Il presidente ha infine ringraziato gli assessori per il contributo emerso nel corso del confronto, ribadendo l’importanza di una collaborazione sinergica tra i diversi settori dell’amministrazione. Un augurio di buon lavoro che apre ufficialmente la stagione operativa della nuova Giunta regionale, chiamata ora a tradurre le intenzioni in atti concreti per la Campania.