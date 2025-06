Quindici, funerali in forma privata per la madre dell’ex boss Felice Graziano: vietata la cerimonia pubblica

“No” ai funerali pubblici per la madre dell’ex boss di Quindici, Felice Graziano, oggi collaboratore di giustizia. La decisione è stata assunta dal questore di Avellino, Pasquale Picone, che ha emesso un’apposita ordinanza di divieto per motivi di ordine pubblico.

La donna, di 86 anni, è deceduta due giorni fa presso l’ospedale Moscati di Avellino. In un primo momento, come annunciato anche attraverso i manifesti funebri affissi nel territorio del Vallo di Lauro, le esequie avrebbero dovuto svolgersi nel pomeriggio di oggi in forma pubblica.

Tuttavia, nelle scorse ore è arrivato il provvedimento ufficiale della Questura, che ha disposto che la cerimonia si svolgesse in forma strettamente privata per scongiurare eventuali situazioni di tensione o assembramenti non controllabili.

I funerali si sono pertanto tenuti in forma riservata presso il cimitero di Quindici, sotto una cornice di massima sicurezza. Sul posto erano presenti gli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro, coordinati dal vicequestore Elio Iannuzzi, e i militari della Compagnia dei Carabinieri di Baiano.

La decisione di impedire la cerimonia pubblica si inserisce nel quadro delle consuete misure adottate dalle forze dell’ordine in circostanze delicate come questa, dove potrebbero verificarsi manifestazioni che rischiano di compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica.