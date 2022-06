Da alcune ore sui social è ritornato attivo il profilo dell’Asd Quadrelle 2011, con una scritta con i nuovi colori giallorossi o biancoverde.

Sembrerebbe un indizio per un ritorno nel calcio giocato dell’Asd Quadrelle che è stata sempre guidata dalla famiglia Ferrara.

Cosa bolle in pentola? Presto ne sapremo di più. Per adesso non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, ma tutto fa pensare ad un ritorno del gran e bel calcio a Quadrelle.

adsense – Responsive – Post Articolo