QUADRELLE. Danneggiata una seduta in pietra in Piazza Vittoria: il Comune denuncia l’atto vandalico

Quadrelle. Un grave episodio di vandalismo si è verificato nel tardo pomeriggio della Vigilia di Natale, alle ore 18:30, in Piazza Vittoria, dove una seduta in pietra è stata danneggiata a seguito dell’accensione di un petardo ad alto potenziale, comunemente noto come “bomba carta”.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione Comunale, l’atto sarebbe stato compiuto da un gruppo di ragazzi e ha provocato un danno significativo a una delle strutture che arredano lo spazio pubblico della piazza, luogo simbolo della vita comunitaria di Quadrelle.

L’Amministrazione ha espresso una ferma condanna per l’accaduto, definendo il gesto “assolutamente inaccettabile” e “un grave affronto al senso di comunità e al rispetto dei beni comuni”. In segno di responsabilità verso i cittadini, il Comune ha presentato formale denuncia ai Carabinieri per consentire l’individuazione dei responsabili e l’adozione dei dovuti provvedimenti.

Le telecamere di videosorveglianza presenti in piazza hanno ripreso l’intero episodio e le immagini sono già state consegnate alle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per risalire agli autori del gesto.

«È fondamentale – si legge nella nota – che chiunque si renda protagonista di atti vandalici sia chiamato a rispondere delle proprie azioni, per preservare la sicurezza, il decoro urbano e il patrimonio comune».

Il Sindaco, Dr. Simone Rozza, ha inoltre invitato i cittadini a collaborare attivamente con le forze dell’ordine e a segnalare eventuali informazioni utili, sottolineando come episodi simili non solo danneggino beni pubblici, ma minino anche il sentimento di appartenenza e coesione della comunità.

«Insieme – conclude il primo cittadino – possiamo costruire una Quadrelle più forte, sicura e rispettosa, promuovendo un clima di civiltà e responsabilità affinché fatti del genere non si ripetano».