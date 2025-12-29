Consiglio Regionale della Campania, eletti i nuovi Vice Presidenti

Il Consiglio Regionale della Campania ha completato la composizione del proprio Ufficio di Presidenza con l’elezione dei Vice Presidenti. A ricoprire l’incarico saranno Luca Trapanese, esponente del Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto 24 preferenze, e Giuseppe Fabbricatore di Fratelli d’Italia, eletto con 19 voti.

Con loro entrano a far parte dell’Ufficio di Presidenza anche Lucia Fortini, rappresentante del gruppo A Testa Alta, e Michela Rostan della Lega, designate come Segretarie d’Aula. Il ruolo di Questori è stato invece affidato a Raffaele Aveta (Movimento 5 Stelle) e Livio Petitto (Forza Italia).

Non hanno preso parte alle votazioni per il completamento dell’Ufficio di Presidenza i consiglieri regionali di Casa Riformista e di Noi di Centro, il movimento guidato da Clemente Mastella, una scelta che appare riconducibile a una presa di distanza dalle decisioni assunte dalla maggioranza.