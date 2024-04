Quadrelle. Avviso Pubblico: Opportunità di Tirocini Retribuiti nel Comune di Quadrelle

Il Comune di Quadrelle, provincia di Avellino, guidato dal sindaco Simone Rozza, apre le porte a un’importante opportunità per i cittadini residenti e domiciliati in Campania. Con il protocollo n. 707 del 19.04.2024, l’amministrazione comunale annuncia l’Avviso Pubblico relativo ai “Tirocini di Inclusione Retribuiti” promossi dalla Regione Campania nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’iniziativa prende spunto dalla convenzione approvata con la DEMETRA FORMAZIONE, in data 26 luglio 2023, per l’attivazione dei tirocini progetto GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) della REGIONE CAMPANIA. Il decreto dirigenziale n.1 del 08/01/2024 ha dato il via all’Avviso Pubblico per la realizzazione dei Tirocini previsti dal Percorso 4 del Programma GOL, finanziato nel contesto del PNRR.

Il Programma GOL mira a favorire l’inserimento lavorativo di categorie vulnerabili e in situazioni di disagio occupazionale. I beneficiari includono persone in diverse condizioni:

Coloro che beneficiano di ammortizzatori sociali, sia in costanza che in assenza di rapporto di lavoro.

Percettori di sostegno al reddito assistenziale.

Lavoratori fragili o vulnerabili, come giovani NEET, donne svantaggiate, persone con disabilità e lavoratori maturi.

Disoccupati senza sostegno al reddito e con minori opportunità occupazionali.

Lavoratori con redditi molto bassi.

Il Comune di Quadrelle invita i cittadini interessati e rientranti nelle categorie sopra indicate a presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 17:00 del 24/04/2024. La manifestazione può essere consegnata direttamente presso l’Ufficio Amministrativo del Comune o inviata tramite posta certificata all’indirizzo pec: comune.quadrelle@pec.it.

Si precisa che la manifestazione di interesse non garantisce automaticamente la partecipazione al progetto, in quanto la gestione sarà in convenzione con la cooperativa sociale DEMETRA LAVORO, con sede in Via Polveriera 404 a Nola.

L’iniziativa del Comune di Quadrelle rappresenta un’importante opportunità per promuovere l’inclusione sociale e l’occupabilità dei cittadini campani. Lavorando in sinergia con enti e associazioni, si mira a creare percorsi di inserimento lavorativo significativi e duraturi.

Data la natura delle sfide occupazionali attuali, questa iniziativa si pone come un passo concreto verso la costruzione di una comunità più resiliente e inclusiva.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Dr. Giuseppe Colucci