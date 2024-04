Iniziativa di Solidarietà della Protezione Civile Baiano: Donazione di Dispositivi di Utilità Sociale alla Struttura Residenziale “Villa Santo Stefano” e all’Istituto scolastico “Giovanni XXIII-Parini”.

Nel cuore dell’attività di protezione civile di Baiano, un gruppo di uomini e donne lavora instancabilmente per garantire la sicurezza e la prontezza della comunità locale. Coordinati dal Comandante della Polizia Municipale F. Tavasso e dal coordinatore Stefano Napolitano, questi volontari della Protezione Civile dimostrano quotidianamente il loro impegno nel preservare la vita e il benessere dei cittadini.

Uno degli elementi chiave del successo di questa squadra è la sua capacità di pianificare e eseguire operazioni complesse in modo efficiente e coordinato. Sotto la supervisione del Comandante Tavasso e del coordinatore Napolitano, i volontari della Protezione Civile sono stati addestrati per rispondere prontamente a una vasta gamma di situazioni di emergenza, dal soccorso in caso di calamità naturali al supporto nelle operazioni di salvataggio.

Ma l’impegno della Protezione Civile non si limita alla risposta alle emergenze. Grazie al loro costante coinvolgimento nella comunità locale, questi volontari hanno donato questa mattina dispenser sia all’istituto scolastico “Giovanni XXIII- G. Parini di Baiano che a Villa Santo Stefano che accoglie anziani e soggetti fragili. Un’iniziativa lodevole e ben apprezzata.