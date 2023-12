Quadrelle. Aspettando la befana 2024 – Una magica esperienza per i bambini.

Dopo il trionfante debutto dello scorso anno, l’Amministrazione Comunale di Quadrelle, in stretta collaborazione con la Cooperativa Sociale FLORA, è lieta di annunciare la seconda edizione del progetto “Aspettando la Befana 2024”. Rivolto a circa 30 alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria di Quadrelle, il progetto promette di regalare momenti indimenticabili e di stimolare la creatività dei partecipanti.

L’avventura prenderà il via il 27 dicembre 2023, dalle 9:00 alle 12:00, coinvolgendo una squadra di esperti in animazione dedicati a promuovere attività ricreative e laboratoriali di alto livello. L’obiettivo principale del progetto è favorire la conciliazione familiare durante le festività natalizie, quando le scuole sono chiuse, offrendo ai bambini un’opportunità unica di apprendimento e divertimento.

Durante l’esperienza, i partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare nuove tecniche artistiche, sviluppare la propria creatività, arricchire le proprie capacità lavorando in gruppo, conoscere il valore dei materiali utilizzati e imparare a collaborare per un fine comune.

Gli educatori coinvolti nel progetto guideranno i bambini attraverso una serie di attività coinvolgenti, tra cui giochi di movimento, giochi da tavolo, giochi di piccolo o grande gruppo, attività manuali, laboratori creativi e attività sportive.

Tra i laboratori proposti, spiccano la costruzione di casette di legno, la creazione di addobbi in argilla, la realizzazione di palline in feltro, la composizione di ghirlande in vegetali e lana, la creazione di lanterne di carta, la confezione di calze in tessuti vari, il riciclo creativo, la tombolata creativa e la lettura animata.

L’Amministrazione Comunale si mostra fiduciosa nel ripetere il successo dello scorso anno e desidera ringraziare anticipatamente tutti coloro che vorranno prendere parte a questa straordinaria iniziativa. Sarà un’occasione unica per i bambini di Quadrelle di esprimere la propria creatività, imparare nuove cose e vivere un Natale indimenticabile.

(Andrea Salvatore Guerriero)