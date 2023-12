SANTO STEFANO DEL SOLE (AV). In preda alla disperazione 40 enne fa perdere le sue tracce. Dior le ricerche rintracciato dai Carabinieri

In preda a un momento di sconforto verosimilmente scaturito da problemi economici, si allontana da casa e fa perdere le proprie tracce, lasciando i familiari nello sconforto più totale.

È accaduto ieri sera a Santo Stefano del Sole.

Ricevuta la segnalazione, immediatamente scattano le ricerche a cui partecipano anche una squadra della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri Campania, già di pattuglia in quell’area nell’ambito dei noti servizi di perlustrazione del territorio.

Fortunatamente, dopo qualche ora di angoscia, i Carabinieri rintracciano il 40enne che, affidato alle cure degli operatori del “118”, viene accompagnato in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita.