Quadrelle Accoglie il Nuovo Codice della Strada con Parcheggi Rosa: Un Passo Avanti per le Donne Incinte e le Famiglie

Nel comune di Quadrelle, il sindaco Simone Rozza ha implementato una serie di parcheggi rosa, in risposta alle modifiche apportate al Codice della Strada italiano il 10 novembre 2021. Questa innovativa iniziativa è stata progettata per offrire ulteriori vantaggi e agevolazioni alle donne incinte e alle famiglie con bambini di età inferiore ai 2 anni, garantendo loro una maggiore comodità e sicurezza nelle attività quotidiane.

La nuova normativa introdotta nel Codice della Strada ha istituito i parcheggi rosa come spazi riservati, destinati esclusivamente alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con bambini di età inferiore ai 2 anni. Questa iniziativa mira a fornire un servizio essenziale alle persone che necessitano di assistenza e supporto durante gli spostamenti in auto, riconoscendo le sfide e le necessità specifiche che queste categorie di utenti possono incontrare.

Oggi, il comune di Quadrelle ha messo in pratica questa nuova normativa, realizzando tre parcheggi rosa che rispondono alle esigenze della comunità locale. Questi stalli sono stati posizionati in aree strategicamente importanti del comune, garantendo la massima accessibilità e comodità per le persone interessate.

Il primo parcheggio rosa è stato realizzato in Via Mugnano, nelle vicinanze della Farmacia locale. Questa posizione strategica rende il parcheggio facilmente accessibile a coloro che devono fare acquisti in farmacia o in altre attività commerciali della zona. Questo è particolarmente importante per le donne incinte che possono avere esigenze mediche o per le famiglie con bambini piccoli che necessitano di farmaci o prodotti per la cura dei loro figli.

Il secondo stallo rosa è stato installato in Via Auricchio, nei pressi della Scuola dell’Infanzia. Questa posizione agevola i genitori che devono accompagnare i loro bambini alla scuola, rendendo il tragitto più sicuro e conveniente. Inoltre, questo parcheggio rosa favorisce il rispetto della normativa stradale e promuove comportamenti responsabili nella comunità.

Il terzo parcheggio rosa si trova in Via Municipio, nell’area dedicata al parcheggio del Comune. Questa collocazione è ideale per coloro che devono recarsi agli uffici comunali o partecipare a riunioni o appuntamenti amministrativi. La disponibilità di uno spazio riservato semplifica gli spostamenti e riduce lo stress per le persone interessate

Questi parcheggi rosa sono un segno tangibile del progresso e della sensibilità verso le esigenze di tutti i membri della comunità e dimostrano l’importanza di adattare la normativa per favorire un ambiente più inclusivo ed equo.

(Andrea Salvatore Guerriero)