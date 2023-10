PALMA CAMPANIA. Carmine Abate presenta il libro pubblicato da Mondadori intitolato “Un paese felice”.   

Il giorno venerdì 20 ottobre alle ore 18:30 presso il ristorante Cerere e Bacco nelle Cantine del palazzo Aragonese di Palma Campania in via Guglielmo Marconi n 6 si terrà l’incontro con l’autore Carmine Abate per la presentazione del suo libro pubblicato da Mondadori intitolato “Un paese felice”. Alla serata parteciperanno la giornalista Filomena Carrella, una delle socie fondatrici dell’associazione Passepartout che ha promosso l’iniziativa, la presidentessa del Consiglio Comunale di Palma Campania prof. Elvira Franzese, l’attore Gennaro Caliendo che affronterà alcune letture del testo, la cantante Antonietta Sorrentino che interpreterà alcuni brani, il tutto moderato dalla giornalista Diletta Iervolino. L’autore Carmine Abate è nato in provincia di Crotone, di origine arbereche, immigrato molti anni fa prima in Germania e poi in Trentino, ha all’attivo numerosissime pubblicazioni di importante rilevanza editoriale ed è vincitore di diversi premi letterari tra cui il premio Campiello. In questo romanzo ambientato in Calabria ritroviamo un’abbagliante storia d’amore e di rabbia, una storia che parla di ‘ndrangheta e di speculazione di terre per un’illusione moderna di lavoro e benessere che non è, una vicenda ambientata in un mondo dove la “povera” terra viene ingannata, una storia di destini individuali e destino collettivo, di “violenza delle memorie” e di un tentativo di deturpazione e, nonostante tutto, di speranza. Perché protagonisti sono due giovani conquistati dalla forza dell’utopia, che lottano contro i potenti e non rinunciano a portare il loro impegno nel flusso indifferente della Storia.

