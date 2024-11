Proseguono gli incontri tra i cittadini e referenti del partito nella sede del PD A. Vassallo di Saviano.

Ieri, 25 novembre, il consigliere Regionale, Massimiliano Manfredi ha partecipato al dibattito con la cittadinanza savianese. Si è discusso di Eav Circumvesuviana e Regi Lagni con analisi e progetti. Dopo i saluti del segretario del circolo PD di Saviano, nonché assessore al comune, Gennaro Falco, si è dato vita al dibattito. La problematica dei Regi Lagni è sempre stata sul tavolo delle autorità regionali vista la situazione drammatica in cui versano da decenni. I cittadini, i savianesi in particolare, chiedono interventi strutturali e non palliativi che non risolvono i continui allagamenti a cui è soggetto il territorio di Saviano. Secondo il consigliere regionale Manfredi, si stanno già realizzando grandi interventi finanziati con i fondi Pnrr. Si sta cercando di mettere in sicurezza tutto la Campania da allagamenti e frane e preparare il territorio al grande progetto, già presentato dalla regione, sui Regi Lagni che diventeranno un corridoio ecologico. Si passerà dalla terra abbandonata dei Regi Lagni a un grande “ Giardino d’ Europa. Secondo punto di domanda sulla situazione del tratto Eav, Napoli-Baiano, interessato da qualche mese da lavori di ristrutturazione e che sta causando disagi ai pendolari.

Già il PD di Saviano quando sono stati interrotti completamente le corse per lavori sui binari si è prodigato per fare avere un servizio sostitutivo con più corse al giorno, visto le richieste incessanti dei pendolari savianesi. Il disagio resta in virtù del fatto che proseguono i lavori al Centro Direzionale.

Per migliorare il servizio bisogna attendere e fare qualche sacrificio, ma il consigliere Manfredi si prodigherà affinché qualche soluzione buona si prospetti per i pendolari savianesi L’incontro si conclude nella speranza che le promesse si concretizzano.

Nunziata Napolitano