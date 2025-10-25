PRI: “Avanti Campania nasce qui ma guarda all’Italia: tradizione repubblicana, imprese e lavoro, più donne dove si decide e giovani protagonisti”

Napoli, 25 ottobre – Presentata Avanti Campania, la lista riformista promossa da Partito Repubblicano Italiano e PSI a sostegno di Roberto Fico, in vista delle elezioni del 23 e 25 novembre per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania. Il PRI annuncia la candidatura di Paola Fanfarillo, seconda in lista e prima in quota rosa, e di Luigi Cirillo, già consigliere regionale.

“Avanti Campania non nasce per una stagione elettorale – ha dichiarato Paola Fanfarillo, dirigente nazionale PRI – da qui vogliamo ricostruire una casa repubblicana che parli a giovani, professionisti e mondo produttivo: lavoro stabile, scuola efficiente, imprese che innovano, sanità vicina ai cittadini. Da donna e da responsabile nazionale del Movimento Femminile del PRI rivendico le battaglie per la parità di genere, a partire dalla Campania. Più donne nei luoghi dove si decide e misure concrete per conciliazione e occupazione femminile. Dobbiamo lavorare da subito per ricreare un tessuto produttivo capace di attrarre imprese e generare nuovo lavoro di qualità, semplificando, sostenendo chi investe e premiando il merito”.

“Questa lista è un laboratorio politico strutturato: repubblicani, socialisti, riformisti e civici insieme, identità e apertura. L’obiettivo va oltre le regionali: mettere basi solide per una proposta nazionale nella prossima legislatura”, ha sottolineato Luigi Cirillo.

Per Salvatore Piro, segretario regionale del PRI, “con Avanti Campania rimettiamo in moto la tradizione repubblicana, l’anima pragmatica dell’Italia. Vogliamo avvicinare i giovani alla politica e trasmettere lo spirito del PRI: serietà, merito, riformismo laico. Qui inizia un percorso che parla anche alle politiche. Nel solco del riformismo di Ugo La Malfa, Avanti non è uno slogan ma un metodo: libertà, responsabilità, riforme concrete”.