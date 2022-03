POLLENA TROCCHIA (NA). Guerra in Ucraina, l’istituto Donizetti accoglie due nuovi alunni

Arrivano anche a Pollena Trocchia i primi giovani studenti fuggiti dalla guerra in Ucraina. Nella mattinata di ieri presso l’Istituto Comprensivo “Gaetano Donizetti”, infatti, sono stati accolti due alunni che in questa fase emergenziale frequenteranno il plesso Fusco. Proprio nel campetto adiacente alla struttura scolastica si è tenuta una breve ma significativa cerimonia di benvenuto: palloncini non solo gialli e blu a riproporre i colori dell’Ucraina, ma anche di tutti gli altri colori, il suono delle note di Imagine dei Beatles, cartelli di benvenuto e tante sorprese: così il corpo docente e gli altri alunni della scuola hanno accolto i nuovi compagni di classe. «Siamo molto contenti di avere al nostro istituto questi due nuovi alunni, per i quali abbiamo organizzato una cerimonia di accoglienza non per tenerli troppo tempo sotto la luce dei riflettori, ma per render loro la prima giornata nella nuova scuola speciale, ricca di per affetto e gioia» ha detto la dirigente dell’I.C. “Donizetti” Angela Rosauro. «Si è trattato di un’occasione speciale: in un momento non certo bello per la comunità internazionale la nostra comunità locale ha vissuto una giornata importante, nella quale ha potuto dimostrare ancora una volta l’accoglienza, la solidarietà, la capacità d’inclusione che la contraddistingue. Noi siamo sempre disponibili in questo senso, ma speriamo che non ce ne sia più bisogno, perché questo vorrebbe dire il termine di questa tragica guerra» ha detto il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito, presente all’iniziativa insieme all’assessore alle politiche sociali Carmen Filosa. «Questa cerimonia di accoglienza scolastica si inserisce nel percorso di concreta vicinanza ai profughi ucraini che abbiamo messo in campo fin da subito. Già nei giorni scorsi abbiamo tenuto un incontro con la comunità ucraina locale e in queste ore i nostri Servizi Sociali sono a lavoro per fornire assistenza e aiuto, non solo materiale, a quanti dall’Ucraina si sono rifugiati qui a Pollena Trocchia» ha detto l’assessore Filosa.

