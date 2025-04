La Chiesa di Nola in preghiera per papa Francesco

Il vescovo Francesco Marino, il vescovo emerito Beniamino Depalma e la Chiesa di Nola tutta pregano per papa Francesco, questa mattina ritornato alla Casa del Padre.

«Con la certezza della Risurrezione rendiamo grazie al Signore per il dono di papa Francesco e lo affidiamo al suo cuore sul quale il Santo Padre ci ha sempre invitato a posare il capo per alimentare la gioia del Vangelo. La Parola sia guida per tutti noi in questo momento di dolore – dice il vescovo Francesco Marino -. Facciamo tesoro dell’insegnamento donatoci dal successore di Pietro che ha voluto celebrare con la sua Chiesa la Santa Pasqua del Suo amato Signore, prima di riabbracciarlo. Ricordo con commozione, in particolare, quanto disse il 24 agosto del 2022, durante una catechesi sulla vecchiaia, e lo affido alla preghiera di tutti noi: “Gesù, quando parla del Regno di Dio, lo descrive come un pranzo di nozze, come una festa con gli amici, come il lavoro che rende perfetta la casa: è la sorpresa che rende il raccolto più ricco della semina. Prendere sul serio le parole evangeliche sul Regno abilita la nostra sensibilità a godere dell’amore operoso e creativo di Dio, e ci mette in sintonia con la destinazione inaudita della vita che seminiamo”. Chiedo a tutte le parrocchie diocesane di suonare, alle 12:00, le campane delle chiese in segno di fede e che siano favoriti momenti di preghiera personale e comunitaria, in comunione tra di noi e con la Chiesa universale».