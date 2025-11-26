AVELLINO. OPERAZIONE CONTRO I FALSI CREDITI FISCALI: 14 MISURE CAUTELARI E SEQUESTRI PER OLTRE 13 MILIONI DI EURO

Una maxi indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino ha portato oggi all’esecuzione di un provvedimento del G.I.P. che ha disposto 14 misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in un presunto sistema criminale legato alla creazione, cessione e monetizzazione di crediti fiscali inesistenti riconducibili ai cosiddetti bonus edilizi.

L’operazione è stata eseguita dai militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e del Gruppo di Avellino, al termine di una complessa attività investigativa iniziata grazie all’analisi del rischio svolta in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.

Le misure adottate

Secondo quanto comunicato, il giudice ha disposto:

4 custodie cautelari in carcere

7 arresti domiciliari

obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

obbligo di dimora

interdizione dall’esercizio della professione per un commercialista per un anno

I destinatari sono ritenuti gravemente indiziati dei reati di:

associazione per delinquere

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

riciclaggio

autoriciclaggio

Il meccanismo della frode

Dagli accertamenti emergono elementi considerati altamente anomali, tra cui:

comunicazioni frammentarie delle cessioni all’Agenzia delle Entrate

soggetti che alternavano i ruoli di cedenti e cessionari

assenza di fatture di acquisto

importi incompatibili con le spese dichiarate

lavori edilizi mai effettuati

immobili catastalmente inesistenti

utilizzo di persone senza fissa dimora o con precedenti penali

Il sistema, secondo gli investigatori, sfruttava società compiacenti e prestanome, cui veniva attribuita formalmente la gestione dei crediti, allo scopo di occultare la reale provenienza delle somme.

I numeri dell’indagine

La Procura ha ricostruito:

Importo dichiarato come spesa per gli interventi:

€ 2.771.037.936,00

Crediti fiscali fittizi generati:

€ 1.654.786.540,00

Crediti ceduti ad altri soggetti:

€ 90.111.044,00

Crediti utilizzati per compensare debiti fiscali:

€ 17.545.366,00

Nel corso delle attività, il 23 settembre 2025 è stato emesso un secondo decreto di sequestro preventivo per equivalente, con blocco di fondi presenti su conti correnti italiani ed esteri, per un totale di:

€ 13.760.506,27