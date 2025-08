NON E’ PIU’. Lutto Francesca Litto anni 61

Mugnano del Cardinale, 1° agosto 2025 – La comunità di Mugnano del Cardinale piange la scomparsa di Francesca Litto, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari presso l’Ospedale Pascale di Napoli all’età di 61 anni. La signora Litto, coniugata Ercolino, lascia nel dolore il marito Michele Ercolino, le sorelle Anna Maria, Giuseppa, Elvira e Rosaria, i fratelli Pietro, Antonio e Giannino, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

Figura conosciuta e stimata, Francesca Litto ha lasciato un segno di affetto e umanità in quanti l’hanno conosciuta. Il cordoglio per la sua perdita si è diffuso rapidamente tra amici, conoscenti e membri della comunità locale.

Le esequie si terranno sabato 2 agosto, alle ore 12:00, nella Parrocchia dell’Ascensione di Mugnano del Cardinale. Il rito funebre avrà luogo alle ore 16:00, al termine del quale il corteo proseguirà verso il Cimitero di Mugnano del Cardinale per la sepoltura. La famiglia ha comunicato che si dispensa dai fiori, mentre il presente vale anche come ringraziamento per la partecipazione al lutto.

Alla famiglia Ercolino-Litto vanno le più sentite condoglianze da parte dell’intera redazione e della cittadinanza, in un momento di grande dolore e raccoglimento.