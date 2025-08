NOI DI CENTRO, GIUDITTA: “AVVIARE SUBITO IL TAVOLO DEL CAMPO LARGO IN CAMPANIA”. PRESTO UNA CONVENTION CHE RIUNISCA TUTTI I MODERATI

La notizia della discesa in campo di Noi di Centro alle prossime elezioni regionali ha destato notevole interesse. L’autorevolezza del leader Clemente Mastella e il nuovo organigramma regionale guidato da Pasquale Giuditta coadiuvato dai 5 coordinatori provinciali e tutto il gruppo dirigente, sono il punto di forza di una compagine politica che vuole essere motore e riferimento del campo largo. “Abbiamo avviato un importante lavoro nei territori per arrivare preparati alla competizione elettorale che dovrà dare un governo nuovo alla Regione Campania- dice il segretario regionale Pasquale Giuditta- siamo pronti ad essere il riferimento di tutti i moderati e cattolici che sapranno riconoscersi in Noi di Centro. Presto organizzeremo una convention per confrontarci sul futuro della Campania partendo dalle esigenze specifiche dei territori e le loro comunità: l’invito è rivolto a cittadini comuni, amministratori, associazioni e ad attivisti e dirigenti di tutte le compagini che sappiano guardare al centro non come una mera collocazione geografica, ma come le “fondamenta” di un modo autorevole e pragmatico di costruire il futuro economico e sociale della Campania. La forza delle nostre liste- continua Giuditta- è nel valore dei candidati: in ogni provincia, con il lavoro dei coordinatori, siamo riusciti a coinvolgere uomini e donne radicati nei territori e soprattutto pronti a portare un contributo importante di idee. Ora però è necessario insediare il tavolo del campo largo a livello regionale: occorre- conclude Giuditta- che tutte le forze che vorranno esserci comincino a definire il programma condiviso da sottoporre agli elettori. E’ necessario un cambio di passo: prima dei nomi, occorre discutere finalmente di temi e contenuti che stanno a cuore ai cittadini e alle cittadine campane al tavolo di coalizione. Noi di Centro chiede con urgenza la convocazione del campo largo, non si può perdere altro tempo”.