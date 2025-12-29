Napoli saluta il 2026 con quattro giorni di eventi: musica, piazze e tradizione

Napoli si trasforma ancora una volta in un grande palcoscenico: dal 29 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026 sono previsti eventi e festeggiamenti no stop. Verranno valorizzati la tradizione e anche le espressioni contemporanee partenopee.

*29 dicembre: Neapolitan Power*

Le feste iniziano con una serata alla PalaVesuvio di Ponticelli: Neapolitan Power-Dalle origini al futuro.

Inizierà alle 20 il tributo alla grande musica napoletana e ad artisti come Pino Daniele, Peppe Vessicchio e James Senese.

*30 dicembre: Urban Generation*

Durante la notte del 30 dicembre l’Alcott Arena ospiterà contest di hip hop, sonorità urbane, rape e artisti emergenti.

*31 dicembre: la Vera Festa!*

Immancabile il mega concerto a Piazza Plebiscito. La rosa dei nomi comprende: Elodie, LDA, Franco Ricciardi, Brancale e il mitico Decibel Bellini.

Contemporaneamente Piazza Municipio ospiterà dj set e Claudio Cecchetto & co, mentre anche Rotonda Diaz sarà un dj set internazionale fino all’alba.

Non perderti l’appuntamento alle 2.15 a Castel dell’Ovo: un magnifico spettacolo di fuochi d’artificio per dare il benvenuto al nuovo anno!

*1 gennaio: Afterparty*

Piazza Municipio sarà la protagonista del primo giorno dell’anno a Napoli.

A mezzogiorno ci sarà lo spettacolo dell’Orchestra con “That’s Napoli Live Show” e il pomeriggio il dj set “Alza il volume, è 2026”.