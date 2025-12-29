Altavilla Irpina (AV) – Al Teatro Sardone in scena “Tre pecore viziose” di Eduardo Scarpetta.

La Compagnia Teatrale “Qui rido io…” torna in scena con la commedia “Tre pecore viziose”, testo di Eduardo Scarpetta in tre atti, in programma nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 2026 alle ore 20.30 presso il Teatro Alfredo Sardone di Altavilla Irpina, in piazza Santa Barbara.

Lo spettacolo porta sul palco uno dei grandi classici del teatro comico napoletano, costruito su equivoci, intrecci familiari e situazioni paradossali tipiche della scrittura di Scarpetta. Al centro della vicenda vi sono dinamiche domestiche e relazioni sentimentali segnate da sospetti, gelosie e malintesi, che danno vita a una girandola di colpi di scena e momenti di comicità, mettendo in luce vizi, debolezze e contraddizioni dei personaggi.

La regia è affidata a Vittorio Usai, con scenografie di Massimiliano Malavolta e costumi di Maria Pennacchio. Audio, luci, trucco e parrucco sono curati dalla Compagnia “Qui rido io…”.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività culturali del Teatro Sardone e conferma l’impegno della compagnia nel proporre al pubblico testi della tradizione teatrale partenopea, con l’obiettivo di valorizzare il teatro popolare e offrire un’occasione di intrattenimento e cultura. La prevendita dei biglietti è disponibile presso la pasticceria Peccati di Gola di Altavilla Irpina. (Andrea Squittieri)