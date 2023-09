NAPOLI: CALENDARIO, DATE, ORARI DEL GIRONE C DI CHAMPIONS LEAGUE 2023/24

Il Napoli, attuale campione d’Italia, si prepara a un’altra avventura europea con l’obiettivo di migliorare il suo rendimento in Champions League. Dopo il successo dell’anno scorso, Aurelio De Laurentiis ha fissato un ambizioso obiettivo per la sua squadra, desiderosa di dimostrare che il successo passato non è stato casuale. Con un nuovo allenatore, Rudi Garcia, che ha già portato il Lione fino alle semifinali della Champions League nel 2020, il Napoli è fiducioso nelle proprie capacità.

Il mercato estivo ha visto pochi cambiamenti significativi nel roster azzurro. La squadra ha mantenuto la maggior parte dei suoi titolari, sebbene abbia perso il centrocampista coreano Kim, trasferitosi al Bayern Monaco. Questo significa che il Napoli può contare su una base solida e su giocatori motivati ​​a dimostrare il proprio valore in Europa.

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2023/24 ha posto il Napoli nel Gruppo C, insieme al Real Madrid, Braga e Union Berlino. Questo gruppo promette partite emozionanti e sfide competitive. Il Napoli è chiamato a lottare per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, con il Real Madrid che rappresenta il principale rivale per la prima posizione nel girone.

Di seguito, forniamo il calendario delle partite, le date e gli orari per le partite del Napoli nel Girone C della Champions League 2023/24:

Napoli vs. Real Madrid: Martedì 12 settembre 2023 – Orario: 20:00 Union Berlino vs. Napoli: Mercoledì 27 settembre 2023 – Orario: 20:00 Braga vs. Napoli: Martedì 17 ottobre 2023 – Orario: 21:00 Napoli vs. Braga: Mercoledì 01 novembre 2023 – Orario: 21:00 Real Madrid vs. Napoli : Martedì 21 novembre 2023 – Orario: 21:00 Napoli vs. Union Berlino: Mercoledì 6 dicembre 2023 – Orario: 20:00

Sarà un girone impegnativo per il Napoli, ma con il talento a disposizione e l’ambizione di dimostrare il proprio valore in Europa, i tifosi possono aspettarsi partite emozionanti e intense. La squadra è determinata a fare bene in Champions League e a lottare per la qualificazione alla fase successiva, e solo il tempo dirà fino a dove potranno arrivare in questa competizione prestigiosa.

(Andrea Salvatore Guerriero)