Mugnano -Quattro luminari della medicina cinese in visita al Santuario

Ieri si è svolta la Giornata Mondiale della Medicina Cinese in Campania e dopo aver effettuato visite gratuite in mattinata a Bisaccia, quattro luminari della medicina cinese si sono recati in serata al Santuario di Santa Filomena. Il dott. Chumbiao Guo(primario), il dott. Jianmin Zhang (primario), il dottore He Bin (direttore accademia medicina cinese) e il dott. He Jung (primario) accompagnati dal dott. Filomeno Caruso hanno partecipato alla visita guidata del Santuario di Santa Filomena e del museo annesso, accolti dall’avv. Lucia Carullo e dalle suore Connie e Debbie che hanno portato loro i saluti del Rettore don Giuseppe Autorino che stava celebrando messa in piazzetta San Michele. I medici si sono detti entusiasti del Santuario ed hanno pregato la Principessina del Paradiso.