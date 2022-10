Mettersi in proprio: ecco tutti i pro e contro della scelta

Diventare a tutti gli effetti un freelance, creare da soli il proprio lavoro e gestire autonomamente la burocrazia non è cosa facile. E allora perché dovresti lavorare in proprio piuttosto che per qualcun altro?

In realtà non esiste una scelta giusta ed una sbagliata a questo dilemma.

Eppure, se solo ti sei posto almeno per una volta questa domanda, fermati a leggere l’articolo, potresti avere una mentalità da imprenditore senza neanche saperlo.

Attenzione però: per lanciare un business in proprio è necessaria tanta motivazione, i momenti di sconforto non mancheranno e, pertanto, è necessario avere ben chiaro l’obiettivo che si vuole raggiungere.

Perché devo scegliere tra lavoro dipendente e libera professione?

Prima di tutto, dobbiamo sottolineare che non c’è un motivo universale per il quale una delle due opzioni, tra libera professione e lavoro dipendente, sia migliore dell’altra.

Infatti, con questa guida ti aiuteremo ad identificare quella che potrebbe essere la migliore per te.

Per capire qual è la tua indole, andremo a vedere alcuni ambiti che prendono in considerazione sia il lavoro dipendente che la libera professione.

In questo modo potrai avere un quadro chiaro delle diverse situazioni che dovrai andare a valutare quando farai la tua scelta che, ci teniamo a ribadire ancora una volta, è strettamente personale.

#1 Realizzazione personale

Quello che spinge molti freelance ad avviare la loro attività in proprio è la possibilità di realizzarsi professionalmente. Tuttavia, se consideriamo anche il lavoro dipendente, la realizzazione potrebbe corrispondere con una promozione.

Come abbiamo sottolineato anche in precedenza, non c’è una scelta giusta ed una sbagliata per il tuo futuro. Per questo motivo ti consigliamo di comprendere cosa significherebbe raggiungere la realizzazione personale per te.

Se realizzazione professionale dal tuo punto di vista vuol dire creare qualcosa di tuo, trovare il tuo scopo e lavorare alle tue condizioni… Beh, può essere che tu abbia le carte in regola per fare il freelance.

In caso contrario, se la realizzazione viene intesa come “diventare il migliore della mia azienda e ricevere una promozione”, sicuramente potrai fare strada anche come dipendente.

#2 Tempo

Una seconda questione per la quale dobbiamo mettere a confronto un lavoratore freelance con un dipendente riguarda il tempo.

In molti sono convinti che un libero professionista abbia più tempo di un dipendente, magari perché non deve rispettare orari fissi.

Tuttavia, non sempre accade questo. Infatti, non è raro parlare con freelance che si trovano a dover lavorare la notte, i weekend ed i festivi perché hanno delle scadenze.

Ebbene, tornando al punto precedente, se farai il lavoro che ti porta delle soddisfazioni non avrai alcun problema a dover fare dei sacrifici.

Inoltre, si tratta solo di periodi particolari, anche perché alla lunga lavorare in questo modo non sarebbe sostenibile.

Infine, se pensi che il freelance lavori meno di un dipendente, devi considerare che egli non svolge solo il suo lavoro, ma si occupa anche di:

● Commerciale

● Recupero crediti

● Fatturazione e pagamento di tasse e contributi tramite il modello F24 *

#3 Guadagni

Un freelance guadagna sempre di più di un dipendente? Beh, se la tua attività da freelance è ben avviata, sicuramente il tuo stipendio sarà sopra la media.

Tuttavia, questo non accade sempre. Infatti, inizialmente sarà più difficile crescere se hai scelto la strada del freelance.

Insomma, i freelance spesso invidiano la stabilità economica che può avere un dipendente e, allo stesso modo, un dipendente tende ad invidiare i guadagni che può avere un freelance.

In fin dei conti, si tratta solo di una vocazione personale: se hai deciso che vuoi essere un imprenditore potrai “metterti sotto” e lanciare la tua attività, anche se questo vorrà dire dover passare dei momenti negativi.

Se vuoi, puoi parlare con un consulente fiscale per capire se la strada da freelance è quella che fa per te. Fiscozen** ti offre una consulenza gratuita e senza impegno!