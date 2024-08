MUGNANO. Gratitudine alla Comunità Montana per il Supporto Durante l’Emergenza: Il Riconoscimento del Consigliere Pasquale Picone

Il capogruppo della maggioranza, consigliere Pasquale Picone esprime la sua più sincera gratitudine alla Comunità Montana per la straordinaria disponibilità e il supporto dimostrato durante il recente nubifragio che ha colpito il nostro paese. In un momento di grande difficoltà, la Comunità Montana si è rivelata una risorsa fondamentale, intervenendo prontamente con uomini, mezzi e competenze per affrontare l’emergenza.

Grazie al loro impegno, molte situazioni critiche sono state gestite con efficacia, dimostrando non solo una grande professionalità, ma anche un forte senso di appartenenza alla nostra comunità cittadina. La loro presenza costante e il loro aiuto concreto hanno permesso di limitare i danni e di supportare i cittadini colpiti, facendo sentire tutti meno soli di fronte a questa calamità.

Insieme, abbiamo superato questa prova difficile e possiamo guardare al futuro con maggiore speranza e fiducia. La collaborazione tra il nostro paese e la Comunità Montana ha dimostrato quanto sia importante lavorare uniti per il bene comune.

Grazie di cuore, dunque, ai membri della Comunità Montana: Biancardi Andrea, Corbisiero Pasquale, Lombardi Saverio, Bianco Antonio, Napolitano Michele, Festa Carmine, Avitabile Carmine, Ferrara Giuseppe. Il vostro contributo è stato davvero prezioso e siamo orgogliosi di avervi come parte integrante della nostra comunità.