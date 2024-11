MUGNANO DEL CARDINALE. Un ricordo speciale per Orazio: “un compleanno che vive nei cuori di chi lo ama”.

Oggi, più di ogni altro giorno, il pensiero di Orazio riempie le menti e i cuori di chi lo ha conosciuto e amato. Una presenza dolce e luminosa, che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di chi ha avuto il privilegio di accompagnarlo nei suoi primi passi, di ascoltare le sue prime parole e di essere contagiato dai suoi sorrisi gioiosi.

Orazio se ne è andato troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di amici e familiari. Il ricordo della sua energia, della sua vitalità e del suo amore resta però vivido, come un faro che continua a illuminare il cammino di chi, nonostante l’assenza, lo sente vicino ogni giorno.

“Il cielo è molto fortunato ad averti lì con lui, a differenza nostra”, si legge nelle parole commosse di chi oggi lo ricorda con immenso affetto. Una frase che racchiude la struggente bellezza di un amore che non si spegne, nemmeno davanti alla separazione fisica.

In questo giorno speciale, quello del suo compleanno, l’unico modo per colmare la distanza è dedicargli pensieri e parole che viaggiano oltre il tempo e lo spazio. “Buon compleanno ovunque tu sia”, è l’augurio che arriva dai cuori di tutti coloro che, seppur in modi diversi, continuano a sentirlo parte delle loro vite.

A Orazio, che oggi viene celebrato con amore eterno, va l’abbraccio di chi non dimentica, di chi ogni giorno trova nella memoria la forza di sorridere come avrebbe fatto lui. Perché l’assenza può essere un muro, ma il ricordo è un ponte che nessuno potrà mai distruggere.

Luisa Charme Mosca