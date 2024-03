Mugnano del Cardinale. Trionfo sportivo per l’istituto comprensivo “Alessandro Manzoni” a Volturara Irpina. FOTO

Nell’ambito dei Campionati Studenteschi Sportivi, l’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Mugnano del Cardinale ha recentemente dimostrato il suo impegno, talento e spirito competitivo a Volturara Irpina. L’evento sportivo è stato un successo indiscusso per gli studenti dell’istituto, che hanno conquistato un meritato primo posto in una delle discipline. I docenti, insieme all’amministrazione Napolitano di Mugnano del Cardinale, hanno accompagnato gli studenti durante i Campionati. L’assessore Fulvio Litto ha dimostrato un forte sostegno allo sport giovanile, collaborando strettamente con i docenti per garantire il successo dell’Istituto. Gli studenti, guidati dagli insegnanti, hanno dimostrato un impegno straordinario e una determinazione senza pari. La partecipazione a competizioni sportive scolastiche non solo promuove uno stile di vita sano tra gli studenti, ma contribuisce anche a sviluppare importanti valori come il fair play, la collaborazione e la disciplina. L’assessore Fulvio Litto, intervistato in merito al successo dell’Istituto, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni”. La loro vittoria riflette non solo il loro impegno nello sport, ma anche l’attenzione che dedichiamo alla formazione integrale degli studenti. Lo sport è uno strumento educativo straordinario, in grado di insegnare valori fondamentali che saranno utili per tutta la vita”. L’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” continua a essere un punto di riferimento nella promozione dello sport e dell’educazione, dimostrando che l ‘impegno e la passione possono portare a risultati straordinari.