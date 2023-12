Mugnano del Cardinale gli alunni dell’I.C. Manzoni visitano le strutture che ospitano gli anziani

Riceviamo e pubblichiamo

A NATALE PUOI…….

Il periodo natalizio è alle porte e, sebbene possa essere un’occasione meravigliosa, emozionante e festosa celebrata in tutto il mondo, se pensiamo alle persone anziane o con una disabilità, questo periodo può portare con sé diversi problemi.

Mentre tutti gli altri si affrettano a trovare regali, andare alle feste di Natale e aspettare con impazienza qualche meritato giorno libero con la famiglia e gli amici, le persone ospitate dalle RSA vanno incontro a solitudine e tristezza perché le persone care sono lontane.

A questo hanno pensato gli alunni dell’I.C.”Manzoni” di Mugnano del Cardinale che hanno organizzato, insieme ai loro docenti, delle brevi visite presso le strutture “Santa Filomena” di Mugnano e “Casa Olimpia” di Sirignano per portare gioia, allegria, amore a persone che in questo periodo più che mai hanno bisogno del contatto umano, della risata di una bambino, dell’abbraccio di chi vuole condividere un momento che rimarrà indelebile ricordo.

La scuola è chiamata continuamente a svolgere compiti difficili come educare all’affettività ed è per questo che il comprensivo Manzoni ha preferito partire dalle realtà locali per insegnare ai propri alunni che tanti piccoli gesti fatti con amore possono davvero cambiare una realtà troppo spesso violenta e insensibile.