A Giuliana Covella, il Premio “Binews 2023″ -Eccellenza dell’Anno: Una Vita dedicata al Giornalismo e alla Legalità”

Napoli, 3 ottobre 1972 – Questa data è intrisa di significato e riconoscimento, poiché è il giorno in cui è nata Giuliana Covella, giornalista professionista di straordinaria levatura. Oggi, nel 2023, il Premio Binews ha deciso di conferirle l’ambito titolo di “Eccellenza dell’Anno”, un riconoscimento che celebra la sua dedizione, la sua competenza e il suo impegno incessante nel mondo del giornalismo.

La sua carriera è una testimonianza di passione e dedizione alla verità, iniziata nel 2009 dopo aver ottenuto la laurea in Lettere Moderne presso l’Università Federico II di Napoli, con una tesi che approfondiva la storia del teatro moderno e contemporaneo. Dopo aver conseguito un master in Realizzazione e gestione di contenuti editoriali con Il Denaro e l’AIE, Giuliana ha iniziato a scrivere per prestigiosi giornali come Napolipiù-La Verità, Il Roma, Metropolis e Il Mattino, dove attualmente si occupa di cronaca, cultura e spettacoli.

Giuliana Covella è molto più di una giornalista. È un’autrice di talento, con cinque libri all’attivo, ognuno ispirato a casi di cronaca nera e giudiziaria che hanno scosso la società. Tra i suoi lavori più noti, “L’Uomo nero ha gli occhi azzurri” ha suscitato grande interesse e riflessione, contribuendo anche all’ispirazione di una docuserie di Sky Original trasmessa nell’aprile del 2023. I suoi scritti, profondamente radicati nella realtà, affrontano temi delicati come il femminicidio e la criminalità.

La sua voce si è fatta sentire oltre i confini della carta stampata. Giuliana ha contribuito a settimanali di prestigio come Gente e IO Donna (RCS-Corriere della sera) e collabora regolarmente con il periodico “Comunicare il Sociale”, dimostrando un impegno costante a diffondere informazioni significative e a dare voce a chi spesso rimane inascoltato.

Il premio conferito a Giuliana Covella va oltre il riconoscimento della sua eccellenza giornalistica. È un tributo alla sua dedizione alla legalità e all’impegno civile. La lista dei premi che ha ricevuto nel corso degli anni, tra cui il Premio Teresa Buonocore, il Premio Nazionale Paolo Borsellino e il Premio Nazionale Talenti Vesuviani, testimonia il suo contributo Quest’anno il Premio Binews celebra Giuliana Covella come “Eccellenza dell’Anno”, riconoscendo la sua straordinaria carriera, il suo spirito incrollabile e il suo contributo inestimabile al giornalismo e alla causa della legalità. La sua penna è diventata una forza che combatte le ingiustizie e ispira un cambiamento positivo. L’appuntamento è quindi al 30 dicembre 2023 a Baiano presso il Teatro Colosseo quando durante la serata di gala le sarà assegnato il riconoscimento.