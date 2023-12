L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito Attilio Arillo

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2023/2024 il diritto alle prestazioni sportive di Attilio Arillo, laterale, classe ’94.

Attilio Arillo, è tra i giocatori più importanti nel panorama europeo del futsal, punto fermo della Nazionale Italiana, arriva alla Sandro Abate dal Napoli Futsal con cui ha militato per cinque stagioni, dal 2013 al 2018 invece ha vestito la maglia della Feldi Eboli.

“Sono molto felice di essere un nuovo tesserato della Sandro Abate, dichiara Arillo, un club che mi ha convinto per l’ambizione e la voglia di vincere. E’ un gruppo forte, conosco bene il MIster ed alcuni compagni che giocano qui ad Avellino. Sono un giocatore a cui piace vincere, e ce la giocheremo fino alla fine… non vedo l’ora di giocare al Palazzetto. Ringrazio la dirigenza per aver voluto puntare su di me.”