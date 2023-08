MUGNANO DEL CARDINALE. Due semafori su via Roma, ecco a cosa serviranno.

Iniziati i lavori per l’installazione di due semafori pedonali su via Roma, uno all’altezza della Chiesa del Cardinale e l’altro con l’incrocio con via Montevergine.

L’attraversamento pedonale semaforico è una precisa richiesta di molti cittadini che per attraversare a volte la strada devono attendere diversi minuti visto il traffico eccessivo. Il riferimento particolare è proprio in via Montevergine il tratto che porta all’Istituto Comprensivo “Manzoni”. Si tratta di un attraversamento pedonale semaforico con segnalazione acustica. Il pedone, in attesa su uno dei due lati di via Roma, pigiando un pulsante attiva il semaforo che dopo alcune decine di secondi, diventa rosso per i veicoli mentre un sistema acustico indica il lasso di tempo in cui si può attraversare. Un’iniziativa questa che sarà terminata nei prossimi giorni dalla ditta che sta eseguendo i lavori.