Mugnano del Cardinale. Il Carotenuto Calcio Inizia la Sua Avventura in Promozione con un Nuovo Presidente Determinato

Il calcio di provincia spesso nasconde storie affascinanti, storie di passione, dedizione e amore per la squadra locale. Il Carotenuto Calcio di Mugnano del Cardinale è uno di quei club che rappresentano l’anima del calcio di base. Oggi, si apre un nuovo capitolo nella storia di questa squadra con l’arrivo del nuovo presidente, Rozza Pietro Paolo. Nell’intervista che segue, il presidente ha condiviso le sue motivazioni e le sue ambizioni per il club.

Rozza Pietro Paolo ha assunto la presidenza del Carotenuto Calcio con l’obiettivo chiaro di non permettere che la storia di questa squadra finisca nell’oblio. Ha dichiarato: “Mi sono impegnato a diventare presidente per preservare la storia e il patrimonio di questa squadra. Il Carotenuto Calcio ha una tradizione ricca, ed è nostro dovere coltivarla e farla crescere per le generazioni future.”

Per affrontare la nuova sfida in Promozione, il presidente Rozza ha fatto una mossa importante nominando Donato Iovino come nuovo allenatore. Iovino, originario di Saviano, è un esperto delle categorie superiori e ha dimostrato la sua capacità di ottenere risultati in passato. La sua conoscenza del gioco e la sua esperienza saranno fondamentali per guidare la squadra verso il successo.

Ma l’entusiasmo non finisce qui. Il club ha anche arricchito il suo staff con l’aggiunta di Biagio Peluso, un uomo con una profonda conoscenza del calcio e delle dinamiche di squadra. La sua competenza e preparazione saranno un prezioso contributo alla crescita del Carotenuto Calcio.

In questo momento iniziale e delicato, il Carotenuto Calcio ha bisogno del supporto incondizionato dei suoi tifosi. Gli appassionati sono invitati a rimanere vicini alla squadra e a sostenerla in ogni partita, a casa e in trasferta. Il sostegno dei tifosi è spesso un fattore determinante nel successo di una squadra e può fare la differenza nel raggiungimento degli obiettivi. Forza Carotenuto!

(andrea Salvatore Guerriero)